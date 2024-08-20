كشفت تقارير عبريَّة عن حادثة غير مسبوقة، حيث هاجمت جرذان "ضخمة" جنود جيش الاحتلال في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في الجليل الأعلى، موقعة جرحى وحالات هلع في صفوفهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن أحد تلك الفئران عض جنديين كانا نائمين في القاعدة العسكرية، مشيرةً إلى أن الجنديان استيقظا وهما مضرجين بالدماء بعد أن تعرض أحدهم لعضة في أذنه والآخر في أنفه.

وأوضحت، أن جنديان استيقظا مذعورين في معسكر في قاعدة "عميعاد" في الجليل المحتل بعد أن عضتهما الفئران في أنفهما وأذنيهما، ونقل الجنود إلى مجمع طبي لتلقي العلاج.



وقال والد أحد جنود الوحدة العسكرية لـ "يديعوت أحرنوت" إن "لقد أكلت الجرذان الجنود حرفيًا، وإنه أمر صادم ومخزٍ".

وأضاف: "الصور التي رأيتها هذا الصباح لجنود وجوههم تنزف، تجعلني أخجل من عجز الجيش عن حماية أغلى ما لدينا".

وتابع: "باعتبارنا آباء لجندي في الميدان، فإن همنا الوحيد تقريبًا هو النشاط العدائي لأعدائنا. ولم أتخيل أبدًا للحظة أن ابني يمكن أن يتعرض للأذى أو أن يكون في خطر لأن الجيش لا يوفر له المساعدة، أو شروط النظافة الأساسية."

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال يواجه ظاهرة جديدة وغريبة في قطاع غزّة، حيث تقوم كلاب ضالة وجرذان بمهاجمة مواقعهم العسكرية وترهيب الجنود، في منطقة "محور نتساريم" وسط القطاع.

وأفاد موقع "واللا العبري"، أن جنود يشتكون من "مشكلات صحية خطيرة" تؤثر عليهم في منطقة "محور نتساريم" وسط قطاع غزة، التي يتخذها جيش الاحتلال قاعدة له لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين.

قال أحد الجنود، إن مجموعة من الكلاب هاجمته ذات مرة كان فيها خارج المقر، "وفي حالات أخرى استيقظنا على فأر يركض على وجوهنا، جنود حولوا منطقة بأكملها إلى فوضى كبيرة"

ويؤكد جنودٌ تحدث معهم الموقع عن "مشاكل صحية خطيرة" في المنطقة، تظهر في وجود عدد كبير من الفئران والجرذان التي تبحث عن الطعام، وتدخل للمواقع والمناطق التي توجَد فيها قوات الاحتلال، وهذا يجعل الجنود خائفين من زيادة الأمراض.

وأوضح، أن في حالات كثيرة كانت هناك أكوام من النفايات في محيط مقر الجيش في "محور نتساريم"، بما في ذلك طعام وقمامة جلبتها الكلاب والقطط والجرذان. وتابع: "في كل مرة سألنا عن الحل للكارثة الصحية، كانوا يجيبون: نحن نعتني بها".

كما ويشتكي الجنود من ظاهرة الكلاب الضالة، التي تحاول مهاجمة الجنود، إذ يستخدمون الذخيرة الحية ضدها.

وأشارت، إلى أن "هذه الظاهرة تعيق عمل كلاب وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب)، والتي يتم إرسالها إلى المكان للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو مسلحين ينصبون كمينًا للجنود".

كما ذكرت، أنه بلغ عن فقدان 17 من الكلاب المدربة مع وحدة "عوكيتس"، منذ بداية العملية العسكرية البرية بقطاع غزة.