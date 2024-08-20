"تخللها تخريبٌ واسع للبنية التّحتية".. الاحتلال يقتحم مدنًا في الضفة الغربية ويعتقل مواطنين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات مع الشبان.

في طوباس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون، ومداهمته عدة منازل، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي؛ أحدهم بالضرب المبرح خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مصعب وإبراهيم يوسف حمد بشارات، بعد مداهمة منزلهما في طمون.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين فجّروا عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في مدينة طوباس.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العين غربًا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

ودمرت جرافة الاحتلال "حارة القرعان" في مخيم بلاطة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني أبو رزق فجر اليوم من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الشاب أُبي محمد علي أبو ريان.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد صابر اللحام وأسامة جمال شلش، عقب مداهمتها أحياء وشوارع المدينة.