"اخترقت الرّصاصة عينه واستقرّت في رأسه".. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

الخليل/ فلسطين أون لاين

ارتقى شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عقب اقتحامها بلدة دورا جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود إبراهيم الحروب (18 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في دورا، مساء أمس الإثنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أمس الإثنين، بلدة دورا، واندلعت مواجهات مع الشباب الثار، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الصحة، إن الشهيد الحروب وصل إلى المستشفى عقب رصاصة صهيونية اخترقت عينه اليمنى واستقرت في رأسه، ما أدى إلى ارتقائه بعد ساعات.