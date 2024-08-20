آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 319 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 319 تواليًا، مرتكبًا جميع الانتهاكات الإنسانية، بدءًا من قصف المنازل فوق المدنيين العزل، واختطاف النساء والأطفال والمرضى والأطباء، وتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40139 شهيدًا و92743 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو زيد" في بلوك 9 بمخيم البريج.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً شرق دير البلح، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية لدير البلح، وسمال مخيم النصيرات.

كما أُصيب عدد من النازحين بمحيط "محطة راضي" بعد قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات.

في رفح، انتشلت الطواقم الطبية 4 شهداء بعد قصف سيارة مدنية في محيط شارع الحشاشين بين رفح وخانيونس.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية غرب مدينة رفح.

في خان يونس، أفادت مصادر صحفية، بإصابة 5 نازحين جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.