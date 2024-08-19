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بـ "نيران صديقة".. جيش الاحتلال يقرُّ بمقتل ضابط وإصابة 6 جنود في معارك غزة

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بـ "نيران صديقة".. جيش الاحتلال يقرُّ بمقتل ضابط وإصابة 6 جنود في معارك غزة

19 اغسطس 2024 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقتل ضابط وإصابة 6 جنود آخرين، عن طريق الخطأ، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القناة 11 العبرية أن الضابط في وحدة المظليين "شاحر بن نون" (21 عاماً) من بيتح تكفا، قتل عندما قصف سلاح الجو الإسرائيلي عن طرق الخطأ مبنى تواجد بداخله عدد من الجنود.

مشيرة إلى أن 6 جنود آخرين أصيبوا في ذات الحادثة التي لم يذكر تاريخ حدوثها.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة مقتل وإصابة عدد من جنوده بنيران صديقة، بسبب تشخيص خاطئ لمواقع الجنود أو خلال انفجارات داخلية.

في المقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية أكثر من مرة أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان يستهدف جنوداً إسرائيليين خوفاً من أسرهم لدى المقاومة، ويطبق فيما يعرف بنظام "هنيبعل".

ويلجأ الجيش الإسرائيلي لتفعيل هذا البروتوكول لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، حيث يسمح هذا الإجراء بقصف مواقع الجنود الأسرى، على قاعدة "جندي قتيل خير من جندي أسير"، مع الإشارة إلى أن هذا البروتوكول بقي سرياً حتى اعتماده عام 2006.

#معارك غزة

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