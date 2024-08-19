الأونروا: غزة تتعرض لضربات بلا هوادة خلال 48 ساعة الماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، من أن قطاع غزة يتعرض خلال الـ 48 ساعة الماضية لهجمات إسرائيلية "لا هوادة فيها".

وقالت مسؤولة الاتصالات بالأونروا لويز ووتردج، في تصريح لإذاعة "بي بي سي راديو 4" البريطانية، إن "قطاع غزة يتعرض خلال الـ 48 ساعة الماضية قصف وضربات لا هوادة فيها".

وأضافت أن "المناطق التي كانت تسمى إنسانية بقطاع غزة قبل أيام، أصبحت الآن خط مواجهة للعمليات العسكرية".

وشددت على أن "الفلسطينيين بقطاع غزة يأملون فقط في النجاة من الليل، وسط القصف المكثف".

وأسفرت حرب إسرائيل على غزة عن نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.