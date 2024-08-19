"حدث أمنيّ صعب، وهبوط مروحيَّات".. القسَّام تعلن تدمير 5 آليَّات عسكريَّة للاحتلال في رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 318، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أبرز العمليات، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية في رفح، تزامنًا مع تقارير عبريّة تتحدث عن حدث أمني جديد أوقع إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال المعارك "الضاريّة في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، استهد 3اف دبابات "ميركفاه" صهيونية بقذائف "الياسين 105" وناقلة جند "نمر" وجرافة عسكرية "D9" بقذيفتي "تاندوم" في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح

وتأتي عمليات القسام غربي رفح بعد يوم من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر لقواته بزيادة هجماتها العسكرية في مدينتي رفح وخان يونس للضغط على حركة حماس من أجل القبول بالمقترح الأميركي الجديد لصفقة التبادل.

"حدث أمني صعب"

يأتي ذلك تزامنًا، مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني "خطير" تعرض له جنود الجيش في خان يونس صباح اليوم، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت منصات فلسطينية وعبرية، مشاهد لطائرة مروحية إسرائيلية تنفذ عملية إجلاء لجنود جرحى، جراء معارك عنيفة في مدينة حمد السكنية.

ودارت الاشتباكات بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال غربي خان يونس.

وفي الأيام القليلة الماضية، تكبد الجيش الإسرائيلي قتلى وجرحى في معارك مع المقاومة الفلسطينية في محاور عدة بينها الأحياء الجنوبية لمدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه.

ونشرت "كتائب القسام"، الأحد، مقطع فيديو يُظهر تفجير عبوتين بمركبتين عسكريتين إسرائيليتين في محور توغلها في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، بواسطة عناصر جندتهم حديثًا خلال الحرب.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته القسام عبر منصة "تلغرام"، عملية رصد للقوات الإسرائيلية المتوغلة، سواء من الأرض أو عبر طائرة مسيرة.

ويُظهر الفيديو أيضًا قيام عناصر "القسام"، الذين جندوا حديثًا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، بتجهيز العبوتين وتفجيرهما.

وتتواصل المواجهات بين مقاتلين من فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور توغلها المختلفة بقطاع غزة، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة، ما يسفر عن قتلى وجرحى.