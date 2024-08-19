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غرفة عمليات المقاومة: نملك أدلة على مساهمة بريطانيا بالجهد الاستخباري بغزة لصالح الاحتلال

19 اغسطس 2024 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت غرفة عمليات المقاومة، الإثنين، إنها تملك أدلة واضحة على أن بريطانيا تساهم في الجهد الاستخباري بغزة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الغرفة عبر مصدر لها لقناة الجزيرة، إن مساهمة بريطانيا في الجهد الاستخباري بغزة يتم بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت على أن المشاركة البريطانية ساهمت مباشرة بقتل آلاف النساء والأطفال في قطاع غزة، منذ 7 من أكتوبر 2023.

ودعت الغرفة بريطانيا لوقف تعاونها الاستخباري مع الاحتلال ووقف مشاركتها في الإبادة الجماعية لأهل غزة.

وأعلنت حكومة الاحتلال في مناسبات عدة مشاركة دول أسمتها بالصديقة في عدوانها على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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