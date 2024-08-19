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ارتفاع عدد شهداء حزب الله في مواجهته مع الاحتلال

19 اغسطس 2024 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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غزة-بيروت/ فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني، الإثنين، ارتفاع حصيلة شهدائه خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 415 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك بعد استشهاد اثنين من عناصر حزب الله خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين كل من عباس بديع ملحم من بلدة مجدل سلم ومحمد علي حسن قدوح من بلدة الغندورية جنوب لبنان.
وقال إن "العنصرين قتلا على طريق القدس".

وصباح الاثنين، شن "حزب الله" هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، وحقق فيها "إصابات مباشرة" بين الجنود الإسرائيليين، حسب سلسلة بيانات للحزب.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب دولة الاحتلال لصد هجوم محتمل قد ينفذه "حزب الله" ردا على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/ تموز الماضي.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء حزب الله

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