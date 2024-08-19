محلل "إسرائيلي" بارز: نتنياهو قضى على مفاوضات وقف إطلاق النار

غزة/ فلسطين أون لاين-وكالات

اعتبر محلل سياسي "إسرائيلي" بارز، الإثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قضى على فرصة التقدم في المفاوضات الخاصة بتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ودون مشاركة وفد من حركة حماس، استضافت الدوحة الخميس والجمعة جولة مفاوضات شاركت فيها أيضا وفود من دولة الاحتلال والولايات المتحدة ومصر.

لكن حسب ما كتبه المحلل "الإسرائيلي" البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ناحوم برنياع فإن "نتنياهو قضى على فرصة التقدم في المفاوضات. انتهى الحفل على الأقل في هذه المرحلة".

وأضاف أن "الانفجار (في المفاوضات) كان بالفعل حول محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر)، وكان من الممكن أن يحدث أيضا حول قضايا أخرى".

ودون إيضاحات، تابع: "في مناقشتين جرتا الأربعاء، إحداهما بعد الظهر في منتدى محدود والأخرى في مؤتمر عبر الهاتف لبلاد، أبطل نتنياهو فرصة التقدم في المفاوضات".

والأحد، كشفت حماس، عبر بيان، أن نتنياهو وضع شروطا جديدة في المقترح الذي جرى التفاوض حول بنوده بالدوحة.

وأوضحت أن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم (يفصل بين شمال وجنوب القطاع) ومعبر رفح وممر فيلادلفيا (جنوب)".

"كما وضع نتنياهو شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى؛ ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل"، حسب البيان.