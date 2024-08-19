"الأونروا" تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء العاملين لديها بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب.

وقالت المنظمة الدولية إن حصيلة الشهداء العاملين لديها ارتفع إلى 207، مؤكدة أن من بين الشهداء العاملين لديها من كان أثناء تأدية واجبه.

وأوضح البيان أن "شهداء الأونروا بغزة كانوا أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من مختلف التخصصات".

واختتمت الأونروا بالقول: "في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم نتذكرهم ونشيد بهم جميعًا".

وبدعم أمريكي تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.