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القسّام" تعلن: بالاشتراك مع سرايا القدس نفّذنا عملية استشهادية في تل أبيب

19 اغسطس 2024 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذها عملية استشهادية في مدينة (تل أبيب) المحتلة مساء يوم الأحد.

وشددت الكتائب في بيان لها، الإثنين 19 أغسطس، على أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة ما دامت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت أن التفجير الذي حدث مساء أمس الأحد في (تل أبيب) "عملية عدائية"، وأن المنفّذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس في الضفة الغربية.

وأضاف بيان شرطة الاحتلال، أن "ما حدث أمس في (تل أبيب) صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك (الأمن الداخلي) والشرطة".

وأشار بيان شرطة الاحتلال إلى أن "هجوم (تل أبيب) إرهابي بنسبة 99%، وحدثت معجزة كبيرة بأنه لم ينته بعشرات القتلى".

#الحرب على غزة #عملية تل أبيب #طوفان الأقصى

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