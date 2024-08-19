خانيونس/ فلسطين أون لاين

ارتقى الصحفي إبراهيم محارب، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الصحفي الشهيد محارب أُصيب أمس الأحد، برصاص الاحتلال خلال تغطيته قرب مدينة حمد السكنية، شمال غربي خانيونس.

وتمكّن المواطنون، من انتشال جثمان الصحفي إبراهيم محارب، صباح اليوم، قرب مدينة حمد السكنية جرّاء استهداف الاحتلال لمجموعة من الصحفيين بالمكان.

ووفقًا لمكتب الإعلامي الحكومي، فقد ارتفع عدد شهداء الصّحافة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 169 صحفيًا وصحفية، منذ بدء حرب الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع في السابع من أكتوبر.