فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غرفة عمليات المقاومة: نملك أدلة على مساهمة بريطانيا بالجهد الاستخباري بغزة لصالح الاحتلال

حماس: هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين في القدس إمعانٌ في جرائم التّطهير العرقي ضدّ شعبنا

ارتفاع عدد شهداء حزب الله في مواجهته مع الاحتلال

إيران: محادثات وقف إطلاق النار ليس لها أي تأثير على عقابنا لـ(إسرائيل)

محلل "إسرائيلي" بارز: نتنياهو قضى على مفاوضات وقف إطلاق النار

الصّحة بغزة: 40 شهيدًا و134 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الأونروا" تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء العاملين لديها بغزة

القسّام" تعلن: بالاشتراك مع سرايا القدس نفّذنا عملية استشهادية في تل أبيب

ارتفاع شهداء الحركة الرّياضية لأكثر من 400 شهيد

عبد العاطي لـ"فلسطين أون لاين": الدعوة الأممية لهدنة "استحقاق" ورفض (إسرائيل) لها "تعنت يستوجب المحاسب

بالفيديو والصور استشهاد الصّحفي إبراهيم محارب غرب خانيونس

19 اغسطس 2024 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
...
خانيونس/ فلسطين أون لاين

ارتقى الصحفي إبراهيم محارب، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الصحفي الشهيد محارب أُصيب أمس الأحد،  برصاص الاحتلال خلال تغطيته قرب مدينة حمد السكنية، شمال غربي خانيونس.

وتمكّن المواطنون، من انتشال جثمان الصحفي إبراهيم محارب، صباح اليوم، قرب مدينة حمد السكنية جرّاء استهداف الاحتلال لمجموعة من الصحفيين بالمكان.

ووفقًا لمكتب الإعلامي الحكومي، فقد ارتفع عدد شهداء الصّحافة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 169 صحفيًا وصحفية، منذ بدء حرب الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع في السابع من أكتوبر.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب على الصحافة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة