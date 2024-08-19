أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد ركن حاتم كريم الفلاحي إن كتائب القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، انتقلت من العمليات الدفاعية إلى الهجومية، واصفًا عملية الإغارة على محور نتساريم بالمركبة.

وأوضح الفلاحي، أن عملية الإغارة على نتساريم شهدت سلسلة نجاحات بدأت من عملية الرصد وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول قوات الاحتلال بالمنطقة سواء عبر التصوير الجوي أو الرصد الميداني المباشر.

وأشار إلى أن أبرز النجاحات، تمثّلت في عملية التسلل خلف خطوط العدو ونصب عبوات بطرق إمداد جيش الاحتلال، حيث تستخدم كدعم إستراتيجي في عملية تنقل القطاعات العسكرية، إضافة إلى تمويه العبوات لتكون ضمن طبيعة الأرض.

وذكر أن تلك الخطوة تعطي دلالة على قدرة المقاومة على الوصول لأهداف حيوية دون كشفها من الاحتلال.

وقال الفلاحي، إن "االعملية نفذت فوق الأرض وليس من الأنفاق، مما يعني أن المقاومة قادرة على توظيف (عملياتها العسكرية) فوق الأرض وتحتها بطريقة إستراتيجية مناسبة".

وأضاف، "تمثل النجاح -أيضا- بعملية تسلل المقاتلين دون كشفها من المسيرات "الإسرائيلية" أو الرصد الأرضي رغم إمكانيات الاحتلال الكبيرة".

ونوّه إلى أن هذه العملية الهجومية نفذها مقاتلون جدد انضموا هذا العام إلى كتائب القسام.

وأكد الفلاحي أن العملية تشير إلى وجود منظومة قيادة وسيطرة فاعلة، وتخطيط عملياتي دقيق، وجمع معلومات استخباراتية، إلى جانب القدرة على المباغتة، خاصة أنها تحولت من هجوم صامت إلى صاخب، إذ عرفت المرحلة الأولى تسلل المقاتلين وزرع العبوات وتهيئة مسرح العمليات الهجومية ثم مرحلة الهجوم المباشر والاشتباك مع جنود الاحتلال.

ولفت إلى أن العملية تحمل رسائل مستقبلية مفادها أن العمليات الهجومية لن تتوقف، وقد تكون هناك قوات هجومية مهيئة لعمليات الاقتحام بمناطق وجود الاحتلال.

وشدد الفلاحي على أن خيارات فصائل المقاومة محصورة بالصمود في أرض الميدان، ولا يزال لديها إرادة وإصرار على المواجهة رغم قلة الإمكانيات والدعم، حيث لجأت إلى استغلال مخلفات الاحتلال وتجنيد شباب مقاتلين.

وأمس الأحد، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد حصرية من إغارة مقاتليها على قوات الاحتلال في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام، إن "4 من مقاتليها تمكنوا من دخول محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن وسطه وجنوبه، والإغارة على قوة "إسرائيلية" مكونة من جيبين، وتفجير عبوتين بأفرادهما، وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهما".