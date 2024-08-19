"بينهم أسيرةٌ محررة في الصّفقة الأخيرة".. الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ومُداهمات بالضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة واعتقلت الشاب أدهم خشانة ، فيما أُصيب 4 شبان بالرصاص خلال المواجهات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصاباات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما قضاء نابلس، وأغلقت مداخلها، وضيّقت على المواطنين حركتهم.

وهدمت قوات الاحتلال منزلًا وحظيرة أغنام وأخطرت بهدم ثلاثة أخرى في فروش بيت دجن شرق نابلس.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان، هم: محمد راتب محمود العمور (18 عاما)، ورجوان محمد موسى العمور (18 عاما)، ورايان إبراهيم نصرالله (18 عاما)، ومحمود موسى العمور (18 عاما) من تقوع شرقا، وإيهاب منذر أحمد الكرد (24 عاما) من منطقة هندازة شرقا.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي رام الله التحتا، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الأسيرة المحررة في صفقة التبادل الأخيرة والطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة.

كما داهمت القوات الصهيونية بناية سكنية في حي الطيرة برام الله، واعتقلت الشاب نضال هندية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال علاء عوض الله الشّرباتي من خربة الحرايق.