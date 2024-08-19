لليوم الـ 318 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 318 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، أمام مرأى ومسمع العالم، وسط ارتكاب مذابح ومجازر مروعة ضد المدنيين، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40 ألفًا و99 شهيدًا، و 92 ألفًا و609 مصابًا منذ السابع من أكتوبر.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المدفعي في محيط مدينة حمد شمال خانيونس، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال قنابل ضوئية على عدة مناطق خان يونس.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار على الصحفيين في محيط مدينة حمد غرب خانيونس.

كما اندلعت النيران جراء قنبلة إنارة أطلقتها قوات الاحتلال وسقطت في منزل لعائلة "أبو مطلق" في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.

واستهدف الطيران الحربي منزلاً لعائلة "أبو شاب" في محيط دوار بني سهيلا شرق خانيونس.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على مخيم النصيرات، وقصفت طائرات الاحتلال شققاً سكنية داخل برج "النوري" السكني في أرض المفتي شمال النصيرات.

في مدينة غزة وسمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في منطقة بئر النعجة، غرب مخيم جباليا، كما شنت غارة أخرى غرب المخيم شمال قطاع غزة.