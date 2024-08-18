"وصفت بالتحدي الأكبر".. تقارير عبريَّة: حزب الله حدد "النقطة العمياء" لإسرائيل

وكالات/ فلسطين أون لاين

الناصرة/ فلسطين:

أعربت مصادر عبرية، عن قلقها من قدرة حزب الله على استهداف نقاط ضعف (إسرائيل) باستخدام الطائرات المسيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك مخاوف من هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة قد تصيب الأهداف بدقة.

وفقاً للمصادر، فإن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله قادرة على تحقيق إصابات دقيقة في مواقع حيوية، مما يزيد من قلق (إسرائيل) بشأن فعالية دفاعاتها الجوية ضد هذه الطائرات.

في مايو الماضي، شن حزب الله هجوماً بطائرة مسيرة متفجرة على نظام مراقبة إسرائيلي، مما أثار قلقاً كبيراً.

وقد عرض الإعلام الحربي لحزب الله مؤخراً فيديو يظهر منشأة صاروخية محصنة، في رسالة عن جهوزيته العسكرية.

المنشأة المسماة "منشأة عماد 4" قد تكون تيمناً بالقائد العسكري في حزب الله عماد مغنية، الذي اغتيل عام 2008.