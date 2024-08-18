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وزارة الصحة بغزة: 25 شهيدًا في مجزرتين في يوم واحد

18 اغسطس 2024 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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وزارة الصحة بغزة: 25 شهيدًا في مجزرتين في يوم واحد
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، بلغت 40099 شهيدًا على الأقل.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي الصادر اليوم الأحد، أنه استشهد 25  فلسطينيًا و72 مصابًا، في مجزرتين إسرائيليتين جديدة ضد العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونوهت "الصحة" إلى أن عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 40 ألفًا و99 شهيدا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و609 مصابا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 317 على التوالي قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة، بدعم أمريكي وبريطاني وألماني عسكري ودبلوماسي دولي، وصمت عربي.

#حرب الابادة

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