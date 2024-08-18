فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة الصحة بغزة: 25 شهيدًا في مجزرتين في يوم واحد

"تحركات خطيرة وتعطل شبكات".. تقارير عبريَّة تكشف: ضابط حذّر قادة الجيش قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر

تونس: "تهديدات بالاغتيال" تطال نشطاء يدعمون المقاومة الفلسطينية

"فشلوا في تحديد موقعها".. "هدهد" جديد لـحزب الله فوق منزل نتنياهو.. ما القصة؟

بهذه الدلائل والمؤشرات.. مجلة أمريكيَّة: "إسرائيل" تعيش بـ "ورطة خطيرة" وتراجعًا في استراتيجيتها

حرمانٌ وتعذيب.. هيئة الأسرى: اعتداء وحشي يتعرض له الأسير محمود الحاج

شخصيَّة القائد الشَّهيد إسماعيل هنيَّة في عيون الرِّياضيِّين الفلسطينيِّين

بعد تقليصه "المنطقة الآمنة".. الاحتلال يفاقم الأزمة الإنسانيَّة في دير البلح ويضاعف أعداد النَّازحين

أوقع قتلى ضبَّاط .. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل كمين "القسَّام" في جنوب مدينة غزَّة

أبرز التطورات الميدانيّة والمجازر.. حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة تدخل يومها الـ 318

حرمانٌ وتعذيب.. هيئة الأسرى: اعتداء وحشي يتعرض له الأسير محمود الحاج

18 اغسطس 2024 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
...
حرمانٌ وتعذيب.. هيئة الأسرى: اعتداء وحشي يتعرض له الأسير محمود الحاج
رام الله/ فلسطين أون لاين:

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير محمود الحاج (22 عاما) من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، تعرض لاعتداء وحشي من قبل السجانين والمحققين في مركز تحقيق المسكوبية.

وأوضح محامي الهيئة، وفقا لزيارته للأسير الحاج في تحقيق المسكوبية نهاية الأسبوع الماضي، أنه منذ اعتقاله في الثامن من تموز الماضي وحتى تاريخ الزيارة يخضع للتحقيق المستمر.

وكشف الأسير الحاج لمحامي الهيئة سبب الاعتداء الوحشي عليه مؤخراً، قائلا: "اقترب محقق الاحتلال من وجهي وقام بالصراخ بصوت مرتفع، أزحت رأسي فارتطم في وجهه وأنفه بالخطأ، وعلى إثر ذلك حضر مجموعة من الجنود وأخرجوني من غرفة التحقيق إلى الممرات، وباشروا بضربي والاعتداء عليّ بالعصي على ظهري، ما استدعى نقلي إلى عيادة السجن، وبعدها الى غرفة احتجاز، حيث تم تقييد ساقي وذراعي في السرير، وحرمت من الطعام والماء ومن استخدام الحمام (40) ساعة، كما قام المحقق الذي ارتطم وجهي بأنفه بتقديم شكوى ضدي".

وحذرت الهيئة من ارتكاب جريمة بحق الأسير الحاج، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية بممارسة كل أشكال الضغط، لإخراجه من مركز تحقيق المسكوبية، وعدم تركه فريسة للسجانين والمحققين.

#الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة