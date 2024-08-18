"القسام" تنعي اثنين من قادتها استشهدا جراء قصف الاحتلال في جنين

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء السبت، اثنين من قادتها في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، استشهدا جراء قصف إسرائيلي استهدفهما.

وقالت القسام، في بيان عبر منصة تلغرام: "نزف القائدين رأفت محمود دواسي قائد القسام بمحافظة جنين، وأحمد وليد أبو عرة، الذين ارتقيا إلى العلا شهيدين مساء السبت إثر قصف جوي من طائرات الغدر الصهيونية استهدف مركبتهما داخل مدينة جنين".

ولفتت إلى أن "دماء قادتها الشهداء لن تكون إلا إيذانًا بشلال الدم القادم للمحتل عبر المزيد من عمليات المقاومة النوعية" التي سينفذها مقاتلوها من كل محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ومساء أمس، استشهد 6 فلسطينيين في هجومين بمسيرات الاحتلال الخميس والأربعاء على بلدة طمون ومخيم بلاطة للاجئين شمالي الضفة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد من المستوطنين والجيش الإسرائيلي للعمليات العسكرية والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمّرة التي تشنها تل أبيب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الهجمات والعمليات بالضفة 635 شهيدًا ، ونحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.