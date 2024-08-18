أوقع قتلى ضبَّاط .. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل كمين "القسَّام" في جنوب مدينة غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تفاصيل كمين أعلنت عنه كتائب القسام في جنوب مدينة غزَّة التي أدى لقتلى وجرحى جنود، أمس السبت.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه وفي حوالي الساعة 12:00 ظهرًا، دخلت قوة لوجستية إلى أطراف حي الزيتون ضمن قافلة تهدف إلى إيصال الإمدادات للقوات التي كانت تنفذ عمليات في المنطقة.

وأشارت إلى تعرض القوة لانفجار عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق، مما أدى إلى إصابة الجنود.

وعقب التفجير، بحسب التقارير العبرية، خرج ثلاثة مقاومين من مبنى مجاور وأطلقوا النار تجاه الجنود وانسحب المقاومون من المكان بسلام.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابطين جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.





وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن القتيل يدعى “يوتام يتسحاق بيليد” (34 عاماً)، وهو قائد سرية برتبة رائد احتياط، ويعمل في مجال الدعم اللوجستي.

ويوم أمس السبت، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، السبت، عن عملية نوعية ومركبة مستهدفةً قوات جيش الاحتلال، في ظل قصف إسرائيلي مكثّف على مناطق من قطاع غزة وتمهيد لعمليات عسكرية، ولا سيما في المناطق الشرقية من وسط القطاع وفي خان يونس.

وفي التفاصيل، أوضح الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، تفاصيل العملية، قائلاً: "تمكن المجاهدين من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات الاحتلال في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

بعد ذلك، اشتبك مجاهدو كتائب القسّام مع من تبقى من الجنود الإسرائيليين بالأسلحة الرشاشة، ليوقعوهم بين قتيل وجريح، حيث تمّ رصد هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

من جهته، أقرَّ جيش الاحتلال بوقوع جنود "جيشه" بين قتلى وجرحى في إثر تعرضهم لحادث أمني من جراء المعارك الدائرة في قطاع غزة، والتي تواصل المقاومة الفلسطينية خوضها في محاور القتال كافة، منذ نحو 11 شهراً.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإ سرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 691 بينهم 331 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من ذلك الشهر.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و327، بينهم ألفان و214 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، كشفت مقتل جندي على الأقل في الحدث الأمني الذي وصفته بـ "الخطير"، ومنصة إعلامية إسرائيلية أخرى أكدت إصابة 11 جندياً بجروح متفاوتة من جراء هذا الحدث.

ويُشار إلى أنّ المعلومات الإضافية بشأن ما جرى لا تزال خاضعة للرقابة العسكرية التي يفرضها الاحتلال ضمن سياسة التعتيم على حجم خسائره.

وفي سياق عمليات المقاومة المتواصلة لليوم الـ 315 من معركة طوفان الأقصى، نشرت كتائب القسام مشاهد توثق استهدافها تحشدات "جيش" الاحتلال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.