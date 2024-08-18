أبرز التطورات الميدانيّة والمجازر.. حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة تدخل يومها الـ 318

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 317 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا المجازر والمذابح المروعة، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" الى 40074 شهيدًا و 92537 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

استشهدت امرأة وأطفالها الـ6 وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف شقة لآل العطار في شارع المزرعة بدير البلح وسط القطاع.

وانتشل 4 شهداء وعدد من المصابين من منزل لعائلة اليازحي بمنطقة العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع بعد استهدافه بقصف إسرائيلي.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حزامًا ناريًا في محيط مسجد طيبة بحي تل السلطان غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار صباح اليوم، من آليات الاحتلال بحي الصبرة وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر، فجر اليوم، في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة جودة في حي الصبرة بمدينة غزة.

ونفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، صباح اليوم، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

استشهد 4 مواطنين بينهم طفل وامرأة وأصيب عدد آخر من المواطنين، الليلة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مصبح في عبسان الكبيرة شرق خانيونس قصف إسرائيلي عنيف في محيط مسجد الايمان بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شمال غرب بيت لاهيا شمال غزة.

وفي جنوب القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بلدة عبسان شرقي مدينة خانيونس.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن طواقمه سيطرت على حريق نشب بشقة سكنية في برج النوري بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بلدة القرارة ومدينة حمد شمال مدينة خانيونس، تزامنًا مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارة جديدة على مدينة حمد.

كما جددت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق نيرانها تجاه المناطق الشمالية الغربية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف محيط مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة.