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"تفحَّمت أجسادهم وتحوَّلت إلى أشلاء".. شهيدان في قصف مسيرة "إسرائيليَّة" سيَّارة في جنين

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بالفيديو "تفحَّمت أجسادهم وتحوَّلت إلى أشلاء".. شهيدان في قصف مسيرة "إسرائيليَّة" سيَّارة في جنين

17 اغسطس 2024 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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"أشلاء متفحِّمة".. شهداء في قصف مسيرة "إسرائيليَّة" سيَّارة في جنين
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد شابان جراء استهداف وقصف الاحتلال لمركبة بواسطة طائرة مسيرة على دوار البطيخة في مدينة جنين؛ مساء السبت.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شهيدا (18 عامًا) من جراء قصف السيارة، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى اثنين بعد إعلان وزارة الصحة وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي.

ووصلت طواقم من الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، وقامت بنقل عدد من المصابين.

وذكر شهود عيانٍ، "انتشال أشلاء من داخل المركبة التي قصفها الاحتلال في جنين، والعدد الكلي للشهداء غير معروف حتى الآن".

وأفادت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في دوار البطيخة في جنين وأصابتها مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، واستشهاد من داخلها.

وذكرت المصادر، أن الحديث يدور عن 4 شهداء تفحمت أجسادهم وتحولت إلى أشلاء.

وكثفت قوات الاحتلال استخدام الطيران الحربي والمسير في قصف منازل وارتكاب جرائم اغتيال في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء.

 

 

 

#جنين #الضفة الغربية

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