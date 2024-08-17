مظاهرات في "تل أبيب" ومدن أخرى للمطالبة بتبادل الأسرى مع حماس

وكالات/ فلسطين أون لاين

تظاهر الآلاف من المستوطنين مساء اليوم السبت، بمشاركة عائلات أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط مطالبات بعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى.

وطالبت عائلات أسرى الاحتلال حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة هذا الأسبوع لوقف الحرب وتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وسط تهديدات بالتصعيد حال عدم حدوث ذلك.

واتهمت العائلات خلال مؤتمر صحفي، أمام مقر وزارة جيش الاحتلال في مدينة تل أبيب، نتنياهو بعرقلة إتمام الصفقة عبر إضافة شروط جديدة خلال المباحثات.

وحذرت العائلات من أن "هذه هي الفرصة الأخيرة" لإنقاذ حياة أبنائهم المحتجزين بغزة منذ أكثر من 10 شهور، مضيفة أن "عدم إتمام الصفقة "سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها"، في إشارة إلى مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وتابعت: "كل يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق هو مغامرة بحياة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ومستقبل المنطقة"، مشددة على ضرورة إبرام صفقة هذا الأسبوع.

وهددت عائلات الأسرى الإسرائيليين بتصعيد احتجاجي كبير، في حال عدم إبرام صفقة هذا الأسبوع.