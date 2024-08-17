الأونروا: عمليَّة التَّطعيم ضدَّ فيروس "شلل الأطفال" ستبدأ قريبًا

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن عملية التطعيم ضد شلل الأطفال ستبدأ قريباً.

وأضاف أبو حسنة في تصريح صحافي، أن هناك تعاون بين الأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، في موضوع إدخال الطعوم داخل قطاع غزة لتطعيم حوالي 600000 طفل دون سن العاشرة من وباء شلل الأطفال.

وبين أبو حسنة أن العملية ستبدأ قريباً، وستكون مستمرة في حال إدخال هذه التطعيمات بصورة سريعة لأن هناك احتياطات كبيرة تتعلق بعملية التبريد.

وأشار إلى جهوزية الفرق فلدى الأونروا أكثر من 1100 من العاملين في المجال الطبي الآن على الأرض، كما أن لديها 10 عيادات مركزية وحوالي 100 نقطة طبيعة مختلفة أيضا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيلها أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية، وذلك في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الحالة "في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر 10 شهور، لم يتلق أي جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال".

وأضافت أنها بصدد "وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في القطاع".

وأكدت الصحة أنّ طواقمها في المحافظات الجنوبية والشمالية، وبالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عملت خلال الأسابيع الماضية على وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة القادمة تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، حيث تم توفير مليون ومئتي ألف جرعة من طعم شلل الأطفال النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، وجارى توفير أربعمائة ألف جرعة أخرى.

وشددت على أنّ استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة نجم عنه كارثة صحية، بشهادة المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أنّ نقص احتياجات النظافة الأساسية، وعدم توفر خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة، قد خلقت بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة ومنها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية لسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فورًا على قطاع غزة، والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بشكل فوري لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكدت أن "انتشار هذا الوباء لن يقف عند حدود قطاع غزة وعلى المؤسسات الدولية والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لمنع انتشاره داخل وخارج قطاع غزة".

وكانت منظمات أممية وإنسانية قد دعت اليوم الجمعة، في بيانات منفصلة السماح بهدنة إنسانية لمدة أسبوع، لمرتين، من أجل تنفيذ حملتين لتطعيم أطفال غزة ضد الفيروس.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية على منصة "إكس"، أنه "من المتوقع أن يتم إطلاق جولتين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، في نهاية أغسطس وفي سبتمبر، في جميع أنحاء غزة، لمنع انتشار هذه السلالة من الفيروس".

وأضافت المنظمة الأممية إنها تطلب من جميع الأطراف "تنفيذ فترات توقف إنسانية لمدة سبعة أيام خلال كل جولة من الحملة".