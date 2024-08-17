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عمّان: كل الدلائل تشير إلى أن نتنياهو هو الذي يفشل جهود إتمام صفقة التبادل

17 اغسطس 2024 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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عمّان: كل الدلائل تشير إلى أن نتنياهو هو الذي يفشل جهود إتمام صفقة التبادل
وكالات/ فلسطين أون لاين

هاجم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، متهما إياه بإفشال جهود إتمام صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال الصفدي خلال اتصال أجراه مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنّ "كل الدلائل تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يفشل جهود إتمام صفقة التبادل".

ودعا الصفدي كل من يريد إنجاح جهود التوصل إلى صفقة لممارسة ضغوط مؤثرة ومباشرة على نتنياهو، بحسب بيان للخارجية الأردنية على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس".

وأكّد الصفدي دعم الأردن للجهود التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوافق على صفقة التبادل، وضرورة إنجاز الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة تكثيف الضغوطات على "إسرائيل" لوقف العدوان على غزة، وبما في ذلك من خلال إجراءات رادعة تنسجم مع القانون الدولي الذي يحرم جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وينص واضحاً على ضرورة معاقبة خروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أن أول خطوة لوقف التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة هو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية.

 

المصدر / وكالات
#غزة #الاحتلال #الأردن #مفاوضات وقف النار #قمة الدوحة

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