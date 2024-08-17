نقص الوقود" يهدد بإغلاق مستشفى العودة شمال قطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدَّ القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في قطاع غزة محمد صالح، اليوم السبت أن المستشفى مهدد بالتوقف خلال 24 ساعة بسبب نقص الوقود، مشيرًا إلى توقف العمليات الجراحية وخدمات الولادة.

وقال صالحة، في تصريح صحفي، "بدأنا تقليص الخدمات قبل 5 أيام، ونعتمد على المولدات الصغيرة. نعمل في ظروف استثنائية، ونحتاج إلى مستلزمات طبية بشكل عاجل".

وحذر من أن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال الساعات الـ24 القادمة، في حال عدم دخول الوقود من منظمة الصحة العالمية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تعمد جيش الاحتلال استهداف مستشفيات القطاع ومنظومته الصحية، وأخرج مستشفيات كثيرة عن الخدمة، مما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

كما تمنع "إسرائيل" منذ بدء العدوان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، إلا القليل منها للمؤسسات الدولية، وتقول حكومة غزة إن ما يدخل من مساعدات لا يلبي احتياجات السكان المهولة، وهو ما تؤكده وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وبدعم أميركي تشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا مدمرا على غزة خلف أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

يذكر، أن مستشفى العودة تل الزعتر يتبع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية تقدم خدماتها الصحية والمجتمعية عبر مستشفياتها ومقراتها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.