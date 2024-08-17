القسَّام تنشر تفاصيل "كمين مركَّب" أوقع قتلى وجرحى جنود بـ "تل الهوى".. وجيش الاحتلال يقرُّ بالخسائر

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 316، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.



وفي باكورة الكمائن والعمليات النوعيَّة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، السبت، عن عملية نوعية ومركبة مستهدفةً قوات جيش الاحتلال، في ظل قصف إسرائيلي مكثّف على مناطق من قطاع غزة وتمهيد لعمليات عسكرية، ولا سيما في المناطق الشرقية من وسط القطاع وفي خان يونس.

وفي التفاصيل، أوضح الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، تفاصيل العملية، قائلاً: "تمكن المجاهدين من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات الاحتلال في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

بعد ذلك، اشتبك مجاهدو كتائب القسّام مع من تبقى من الجنود الإسرائيليين بالأسلحة الرشاشة، ليوقعوهم بين قتيل وجريح، حيث تمّ رصد هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

من جهته، أقرَّ جيش الاحتلال بوقوع جنود "جيشه" بين قتلى وجرحى في إثر تعرضهم لحادث أمني من جراء المعارك الدائرة في قطاع غزة، والتي تواصل المقاومة الفلسطينية خوضها في محاور القتال كافة، منذ نحو 11 شهراً.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، كشفت مقتل جندي على الأقل في الحدث الأمني الذي وصفته بـ "الخطير"، ومنصة إعلامية إسرائيلية أخرى أكدت إصابة 11 جندياً بجروح متفاوتة من جراء هذا الحدث.

ويُشار إلى أنّ المعلومات الإضافية بشأن ما جرى لا تزال خاضعة للرقابة العسكرية التي يفرضها الاحتلال ضمن سياسة التعتيم على حجم خسائره.

وفي سياق عمليات المقاومة المتواصلة لليوم الـ 315 من معركة طوفان الأقصى، نشرت كتائب القسام مشاهد توثق استهدافها تحشدات "جيش" الاحتلال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.