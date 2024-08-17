الرّشق: الاحتلال "المُتعطّش للقتل والدّماء" مسح عائلةً كاملة من السّجل المدني الليلة الماضية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، أن الاحتلال الصهيوني النازي يواصل حربه الهمجية ضد شعبنا في قطاع غزة..

وقال الرشق، إن "الاحتلال قام الليلة بقصف صاروخي على (بركس) يأوي نازحين على مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أسفر عن مسح عائلة كاملة من السجل المدني من بيت العجلة، حيث ارتقى 16 شهيداً".

وأضاف، "في الوقت الذي تستهدف المقاومة الفلسطينية جيش العدو وآلياته وتحصيناته، فإن هذا الجيش النازي المتعطش للقتل والدماء والانتقام، لا يجيد سوى استهداف الأطفال والنساء ، وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية".

وقالت مصادر طبية لـ"فلسطين أون لاين"، إن سامي العجلة استـــشهد مع أمه وزوجتيه و12 فردًا من أبنائه بعد قصف الاحتلال منزلًا وبركسًا نزحوا إليه عند مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ووفقًا لتوثيق المكتب الإعلامي الحكومي فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3493 مجزرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأسماء الشهداء هم: 1- سامي جواد العجلة (45 عاما)

2- بشرى صبري العجلة " الملح" (73 عاما)

3- حنان فوزي العجلة "اكحيل" (44 عاما)

4- صفاء عادل العجلة " ابو القمبز" (38 عاما)

5- هديل سامي جواد العجلة (22 عاما)

6- بشرى سامي جواد العجلة (20 عاما)

7- لينا سامي جواد العجلة (17 عاما)

8- محمد سامي جواد العجلة (16 عاما)

9- لانا سامي جواد العجلة (16 عاما)

10- حسن سامي جواد العجلة (14 عاما)

11- ليان سامي جواد العجلة (11 عاما)

12- مادلين سامي جواد العجلة (9 أعوام)

13- ندين سامي جواد العجلة (11 عاما)

14- دانا سامي جواد العجلة (10 أعوام)

15- ريتال سامي جواد العجلة (عامين)

