لجنة الطوارئ تعلن خروج 10 آبار مياه عن الخدمة بدير البلح

دير البلح/ فلسطين أون لاين

أعلنت لجنة طوارئ بلدية دير البلح، اليوم السبت، خروج 10 آبار مياه عن الخدمة، الأمر الذي تسبب في فقدان 9 آلاف كوب مياه بشكل يومي.

وقالت لجنة الطوارئ، إن الآبار التي خرجت عن الخدمة كانت تنتج 60% تقريبا من كميات المياه التي يتم ضخها للسكان والنازحين في دير البلح.

ودعت المواطنين للحفاظ على كميات المياه المتوفرة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الآبار الباقية لا تسد احتياجات المدينة، ولا المقيمين والنازحين فيها.

ويضطرّ آلاف المواطنين في قطاع غزة لقطع مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة يوميًّا بحثًا عن الماء، ويعودون بكميات قليلة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وكشفت تقارير سابقة للوكالات الإغاثية، عن تضرر وتدمير المئات من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة منذ أن بدأت الحرب الصهيونية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أن الأضرار التي لحقت بمستودع إمدادات المياه الرئيسي أدت إلى تعطيل كبير في الإصلاحات، مشيرةً إلى أن نقص المياه النظيفة وتدفقات مياه الصرف الصحي غير المعالجة يشكلان تهديداً خطيراً للصحة.