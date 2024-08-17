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لواء "إسرائيلي" سابق: نتنياهو يدرك استحالة القضاء على حماس

17 اغسطس 2024 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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الناصرة/ فلسطين اون لاين

كشف اللواء السابق في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إسحاق بريك، عن انطباعه خلال المرات التي التقى بها رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو.

وقال بريك، في مقال بصحيفة معاريف، إنه التقى رئيس الوزراء بنيامين "نتنياهو 6 مرات خلال الحرب، والانطباع لدي أنه يدرك جيدا استحالة القضاء على حماس".

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإنه يواصل الحديث عن القتال "حتى القضاء على حماس"، مشيرًا إلى أن ذلك الخطاب موجه "لإرضاء المتطرفين الذين يجلسون معه في الائتلاف وناخبيه".

وأكد أن استمرار حرب الاستنزاف بين (إسرائيل) وحماس وحزب الله يستنزف (إسرائيل) ويدمرها ولا يقضي على حماس أو حزب الله.
 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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