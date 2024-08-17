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الاحتلال يُصدر أوامر جديدة لإخلاء مناطق واسعة وسط قطاع غزة

ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه

الاحتلال يُصدر أوامر جديدة لإخلاء مناطق واسعة وسط قطاع غزة

17 اغسطس 2024 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، أوامر جديدة تطالب السكان المدنيين بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة.

وألقى جيش الاحتلال منشورات على مخيم المغازي، مطالبًا فيها السكان بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبًا إلى ما يدعي أنها “منطقة إنسانية آمنة”.

وشملت أوامر الإخلاء "كل المتواجدين في بلوكات 2232, 2340, 2343, 2245, 2244 ,2243, 2242, 2241, 2240 في منطقة المغازي وحارات شارع صلاح الدين ومنطقتي الفاروق والأمل وسط القطاع".

وأمس الجمعة، أصدر جيش الاحتلال، أوامر إخلاء جديدة في جنوب دير البلح وشمال خانيونس، وسط وجنوبي قطاع غزة. 

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق المنظمة الدولية فإن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.

وتؤكد على أن أيًا من تلك الأماكن ليس آمنًا "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #النزوح في غزة

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