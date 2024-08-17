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شطب عائلة كاملة من السّجل المدني وسط قطاع غزة

17 اغسطس 2024 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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دير البلح/ فلسطين أون لاين

شُطبت عائلة فلسطينية جديدة، اليوم السبت من السجل المدني إثر قصف قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منشأة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لـ"فلسطين أون لاين"، إن سامي العجلة استـــشهد مع أمه وزوجتيه و12 فردًا من أبنائه بعد قصف الاحتلال منزلًا وبركسًا نزحوا إليه عند مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ووفقًا لتوثيق المكتب الإعلامي الحكومي فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3493 مجزرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

وأسماء الشهداء هم: 
1- سامي جواد العجلة (45 عاما)
2- بشرى صبري العجلة " الملح" (73 عاما)
3- حنان فوزي العجلة "اكحيل" (44 عاما)
4- صفاء عادل العجلة " ابو القمبز" (38 عاما)
5- هديل سامي جواد العجلة (22 عاما)
6- بشرى سامي جواد العجلة (20 عاما)
7- لينا سامي جواد العجلة (17 عاما)
8- محمد سامي جواد العجلة (16 عاما)
9- لانا سامي جواد العجلة (16 عاما)
10- حسن سامي جواد العجلة (14 عاما)
11- ليان سامي جواد العجلة (11 عاما)
12- مادلين سامي جواد العجلة (9 أعوام)
13- ندين سامي جواد العجلة (11 عاما)
14- دانا سامي جواد العجلة (10 أعوام)
15- ريتال سامي جواد العجلة (عامين)

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجازر في غزة

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