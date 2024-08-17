تخلّلها اشتباكات مُسلّحة.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة

اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدة مناطق في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وانتشرت في عدد من أحيائه وسط تحليق الطائرات المسيرة في الأجواء، فيما اعتلى جنود قناصة بعض البنايات.

وأضافت المصادر أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بنيران أسلحتهم، وسمع تبادل كثيف للنيران.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن علاء أبو حمادة الوزير، ونجله عماد، بعد تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته.

وفي طولكرم، اقتحمت آليتان للاحتلال "الإسرائيلي" شوارع وأحياء المدينة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، إن "مقاتليها تمكنوامن استهداف آليات عسكرية لقوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص أثناء مرورها في ضاحية ذنابة".

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب المدينة، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً في البلدة، وفرض إجراءات تعسفية على حركة المواطنين.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال قرية العروج شرق المدينة، واقتحمت منزل أحد المواطنين وعاثت فيه خرابًا.