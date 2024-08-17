"بينهم امرأةٌ وطفلاها".. 10 شهداء في غارة صهيونية على النبطية جنوبي لبنان

لبنان/ فلسطين أون لاين

ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جرّاء غارة صهيونية شنّها الاحتلال على وادي الكفور بالنبطية جنوب لبنان.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 10 شهداء بينهم أطفال وإصابة 5 جرحى من التابعية السورية وجريح من التابعية السودانية جراء غارة الاحتلال على وادي الكفور بالنبطية جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "من بين الشهداء في الغارة على وادي الكفور امرأة وطفلاها، وإصابة 5 بجروح من بينهم إصابتين بحالة حرجة".

وقالت طواقم الدفاع المدني، إنها تواصل عمليات رفع الأنقاض للبحث عن طفل رضيع بعد غارة الاحتلال على مبنى سكني في وادي الكفور جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد شهداء حزب الله إلى 412 منذ بدء المواجهات مع "الجيش الإسرائيلي" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023