في اليوم الـ316 من "الإبادة الجماعية".. مجزرة مروّعة في المحافظة الوسطى وقصف متواصل على خان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 316 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا المجازر والمذابح المروعة، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

في المحافظة الوسطى، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرةً مروعة جرّاء استهدافها بركسًا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدًا وإصابة آخرين.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى شهيدان في قصف طائرة مسيرة صهيونية محيط مفترق دولة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها لحي الصبرة بمدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء في قصف صهيوني على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بوقوع إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "حسين" بمنطقة الفاروق في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في خان يونس، وأُصيب طفل جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب مدينة خانيونس.

وارتقى استشهاد الطفل يوسف أبو عيادة (6 سنوات) جراء إصابته برصاصة بالرأس من قبل طائرة مسيرة "كواد كابتر"، أثناء نومه الليلة في خيمة نزوح محيط مدينة حمد بخانيونس.

وارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال عربة يجرها حصان في الزنة شرق مدينة خانيونس.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع نسف عدة مبان سكنية في عدة مناطق بالمدينة.