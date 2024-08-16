غانتس لنتنياهو: توقّف عن اللعب بمصير "إسرائيل" سنقاضيك

غزة/ فلسطين أون لاين

مجددًا، وجّه زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالةً إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مفادها "أنّك لن تستطيع الهروب بعد أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل".

وقال غانتس لنتنياهو: "ما خطبك؟ هل تعتقد أنّك تستطيع الهروب والإفلات بعد وقوع أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟"، سيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية معك أو بدونك".

وأضاف غانتس "انظر في عيون أهالي القتلى والأسرى والجرحى والشهداء. إنّهم يستحقون إجابات. إنّ شعب إسرائيل يستحق إجراء تحقيق عميقٍ وشامل. ليس بسبب لاهاي، بل بسببنا، ومن أجلنا".

وشدد غانتس على أنّ نتنياهو "لا يملك الشرعية لتدوير الزوايا، لذلك سيتم إنشاء لجنة تحقيق رسمية، سواء معه أو بدونه".

وأمس الخميس، حذّر غانتس، من أنّ الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة "لا يملكون مزيداً من الوقت".

وتوجّه غانتس إلى رئيس لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، داعياً إياه إلى "أن يكون شجاعاً، لمرة واحدة"، وأن "يتوقف عن اللعب بمصير إسرائيل".

بدوره، رد حزب "الليكود" الإسرائيلي، الذي يتزعّمه نتنياهو، على غانتس، مؤكداً أنّ "البروتوكولات ستثبت أنّ غانتس هو الذي عارض القرارات الحاسمة لأمن إسرائيل".

وأعرب الحزب عن أسفه من أنّ غانتس "اختار مغادرة الكابينت في ذروة الحرب"، مؤكداً أنّه "سيكون من الأفضل لمن لا يفيدون في إعادة الأسرى ألا يُلحقوا الأذى بالجهود الرامية إلى ذلك".

ويأتي ذلك بينما تنعقد، في العاصمة القطرية الدوحة، جلسة المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وكان رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية أبلغوا نتنياهو أنّ "الوقت الملائم للتوصل إلى اتفاق ينفد"، عبر وثيقة مكتوبة أعطوه إياها، خلال اجتماعٍ عُقد الخميس، من أجل البحث في تحضير الهجمات المرتقبة على "إسرائيل".

وحذّر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون من أنّ التأخير والإصرار على مواقف معينة في المفاوضات "يمكن أن يكون ثمنهما إزهاق أرواح الأسرى".

وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، حاليون وسابقون، أنّ الهدف الإسرائيلي، متمثّلاً بإعادة الأسرى من قطاع غزة، "لا يمكن تحقيقه بالقوة (عبر الضغط العسكري)"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.