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بالفيديو "جبالنا خزائننا".. حزب الله يكشف عن منشأة "عماد 4" ويبعث رسالةً لحكومة الاحتلال

16 اغسطس 2024 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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لبنان/ فلسطين أون لاين

بث الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية فيديو عن القدرات الصاروخية لحزب الله "عماد 4" تحت عنوان جبالنا خزائننا.

وتحتوي منشأة "عماد 4"" على عدد من الراجمات الصاروخية والتجهيزات العسكرية، في أنفاق مشيّدة تحت الأرض.

واللافت في الفيديو الذي بثّه الإعلام الحربي هو حجم المنشأة ومداها تحت الأرض، وتنقّل راجمات الصواريخ وعناصر "حزب الله" بدرّاجاتهم النارية بين الأنفاق.

ورافق الفيديو مع تصريح للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بأنّ "صواريخ المقاومة تُغطي كامل الأراضي الفلسطينية، من كريات شمونة إلى إيلات".

ويأتي الكشف عن هذه الترسانة في وقت سَرَت معلومات استخباراتية أميركية وإسرائيلية تُفيد بإمكانية أن تُنفّذ "إسرائيل" ضربة استباقية في لبنان، في مسعىً لـ"ردع حزب الله"، قبل ردّه المرتقَب على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، بغارة على الضاحية الجنوبية، في 30 تموز.

وأطلق حزب الله على المنشأة اسم "عماد 4" نسبة لقائده العسكري عماد مغنية الذي اغتاله الاحتلال في 2008، وهي منشأة صخرية في عمق الجبال.

#حزب الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عماد4

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