فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"لم يسبق الكشف عنها".. مسيّرة انتحارية للقسام تهاجم قوة للاحتلال في خانيونس

"جبالنا خزائننا".. حزب الله يكشف عن منشأة "عماد 4" ويبعث رسالةً لحكومة الاحتلال

خبراء اقتصاديون: الحرب على غزة كلّفت "إسرائيل" أكثر من 67.3 مليار دولار

بدران: أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شامل وانسحابًا كاملًا من غزة

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 315

مسؤول بـ"اليونيسف": أهوال الحرب تسلب أطفال غزة نومهم

"بينهم اثنان من غزة رهن الإخفاء القسْري".. 94 حالة اعتقال للصّحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء جديدة في دير البلح وخانيونس

حماس تدعو ثوّار الضّفة للانتفاض بوجه جرائم الاحتلال والتّصدي لهجمات المستوطنين الإرهابية

غالاوي: لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر في غزة

بالفيديو "لم يسبق الكشف عنها".. مسيّرة انتحارية للقسام تهاجم قوة للاحتلال في خانيونس

16 اغسطس 2024 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، مشاهد تُظهر استخدامها طائرة انتحارية، لم يسبق الكشف عنها، ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو طائرةً  لا تشبه الطائرات التي سبق لها استخدامها في الحروب السابقة مع الاحتلال، مثل طائرة شهاب، أو طائرة زواري الانتحاريتين.

وخلال الفيديو، قام أحد المقاومين بتركيب كبسولة التفجير في الطائرة المسيرة والمزودة بكاميرا تبث بصورة مباشرة للمقاتل الذي يتحكم بها، للانقضاض على الهدف.

وتبدو في اللقطات منازل حلقت فيها الطائرة، قبل أن تنقض على أحدها والذي قالت كتائب القسام، إن جنودا للاحتلال كانوا يتحصنون بداخله.

ومنذ بدء العدوان على القطاع، أطلق القسام العديد من الطائرات المسيرة على حشود الاحتلال، في العديد من المناطق.

#الحرب على غزة #طائرة انتحارية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة