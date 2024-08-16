"لم يسبق الكشف عنها".. مسيّرة انتحارية للقسام تهاجم قوة للاحتلال في خانيونس

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، مشاهد تُظهر استخدامها طائرة انتحارية، لم يسبق الكشف عنها، ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو طائرةً لا تشبه الطائرات التي سبق لها استخدامها في الحروب السابقة مع الاحتلال، مثل طائرة شهاب، أو طائرة زواري الانتحاريتين.

وخلال الفيديو، قام أحد المقاومين بتركيب كبسولة التفجير في الطائرة المسيرة والمزودة بكاميرا تبث بصورة مباشرة للمقاتل الذي يتحكم بها، للانقضاض على الهدف.

وتبدو في اللقطات منازل حلقت فيها الطائرة، قبل أن تنقض على أحدها والذي قالت كتائب القسام، إن جنودا للاحتلال كانوا يتحصنون بداخله.

ومنذ بدء العدوان على القطاع، أطلق القسام العديد من الطائرات المسيرة على حشود الاحتلال، في العديد من المناطق.