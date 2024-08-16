الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء جديدة في دير البلح وخانيونس

خانيونس/ فلسطين أون لاين

أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، أوامر إخلاء جديدة في دير البلح وخانيونس، وسط وجنوبي قطاع غزة.

وادّعى جيش الاحتلال في بيان أنه يتم استخدام المنطقة الإنسانية في شمال خانيونس لأنشطة مسلحة وإطلاق قذائف صاروخية، قائلاً إن البقاء في تلك المنطقة "أصبح خطيراً" على حد تعبيره.

ودعا البيان السكان المتواجدين في الأحياء الشمالية لخانيونس وشرقي دير البلح لإخلائها مؤقتاً والانتقال إلى المنطقة الإنسانية التي تمت ملاءمتها، على حد زعمه.

ومربعات الإخلاء التي نشرها جيش الاحتلال شملت 89 : مدينة حمد مع بداية منطقة أصداء، و126: منطقة اللوح شارع أبو صفية لعند مصنع العودة شارع صلاح الدين، ومنطقة 125: من دوار الطواشي حتى شرق شارع التلباني واللوح وشارع ابو صفية، ومنطقة 127: من مصنع العودة شارع صلاح الدين ويشمل ايضا رمزون دير البلح، ومدرسة المزرعة ويشمل ابراج القسطل، ومنطقة 2356: منطقة شارع المطاحن مع التقاء شارع البركة بركسات الوكالة مع طلعة ام نورا جنوب دير البلح.

والأحد الماضي، اضطر الآلاف من سكان مدينة حمد شمال خانيونس، إلى النزوح قسرا عن منازلهم وشققهم السكنية على وقع القصف الجوي الإسرائيلي وأوامر الأخلاء بزعم إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة ووجود بنى تحتية للمقاومة بالمدينة.

والخميس قبل الماضي، نزح الآلاف من الفلسطينيين من شرق خانيونس بعد اتصالات هاتفية وتهديدات بثها جيش الاحتلال مطالباً سكان المناطق الشرقية بإخلائها.

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق المنظمة الدولية فإن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.

وتؤكد على أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".