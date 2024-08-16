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غالاوي: لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر في غزة

غالاوي: لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر في غزة

16 اغسطس 2024 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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لندن/ فلسطين أون لاين

قال السياسي البريطاني جورج غالاوي، اليوم الجمعة، إنه لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر.

وأوضح غالاوي في مقابلة مع السياسي والمذيع البريطاني George Galloway أن عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر قبل أيام تحولوا إلى “لحم مفروم”، مشيرا إلى عدم وجود أي جسم كامل بفعل القنابل الإسرائيلية.

وقصفت المقاتلات الحربية للاحتلال عند الساعة 4:40 دقيقة بتوقيت القدس المحتلة يوم السبت الماضي، مدرسة «التابعين الشرعية» الخاصة بجماعة التبليغ والدعوة في حي الدرج بمدينة غزة، فقتلت أكثر من 160 شخصًا من النازحين، وأصابت العشرات بجراح خطيرة، بعد أن فرغوا لتوهم من أداء صلاة الفجر في مصلى المدرسة بالطابق الأرضي.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة التابعين

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