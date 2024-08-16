بدران: أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شامل وانسحابًا كاملًا من غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كامل من قطاع غزة، وهذه هي الأرضية الأساسية قبل الذهاب للحديث في أي تفاصيل.

وأوضح بدران، أن حماس تنظر إلى المفاوضات الجارية في الدوحة بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجي يهدف لإنهاء العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن حماس ترى أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقا.

ونوّه إلى أن العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة هو استمرار المراوغة "الإسرائيلية".

وشدد بدران على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شامل وانسحابًا كاملًا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن الحركة "تفقد الثقة في قدرة الولايات المتحدة على التوسط في وقف إطلاق النار".

وشدد حمدان على أن حماس لن تشارك في المحادثات إلا إذا ركزت على تنفيذ الاقتراح الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في أيار/ مايو الماضي وقبلته الحركة.

وانطلقت في الدوحة، بعد ظهر أمس الخميس، محادثات توصف بأنها "حاسمة"، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وتُجرى المفاوضات رفيعة المستوى استجابة لطلب قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، بعيدًا عن وسائل الإعلام.