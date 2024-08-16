حماس تدعو ثوّار الضّفة للانتفاض بوجه جرائم الاحتلال والتّصدي لهجمات المستوطنين الإرهابية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أن هجوم المستوطنين الإجرامي على قرية جيت شرق قلقيلية مساء الخميس، والذي شمل حرق وتنكيل وتخريب الممتلكات، دليلٌ قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته الاستئصالية الفاشية بحق أرضنا وشعبنا بالضفة الغربية.

ودعت حماس في تصريح صحافي، أبناء شعبنا في كافة محافظات الضفة للانتفاض غضباً لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية، وتفعيل سبل المقاومة حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال عن أرضنا المباركة.

ونعتْ الشهيد البطل رشيد محمود سدة، الذي ارتقى بنيران ميليشيات المستوطنين في قرية جيت، ونؤكّد أن الدماء الزكية لن تذهب هدراً وستكون لعنة على الاحتلال.

وشددت على أن سياسة الاقتحامات والاغتيالات، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين، لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بأرضه ومقدساته.