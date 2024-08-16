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"اقتحامات واعتقالات".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

16 اغسطس 2024 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومُداهمة في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في البيرة، داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "جرابعة" واعتقلت الشقيقين عبد الرحمن وشذى جرابعة في قرية بيتين شرق البيرة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عايد المصري بعد مداهمة منزله في عزبة الجراد.

في قلقيلية، هاجم قطعان المستوطنين، أمس الخميس، قرية جيت شرق قلقيلية، وأحرقوا منازل وممتلكات الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال، وأطلقوا النار على المواطنين، ما أدى إلى  استشهاد الشاب رشيد عبد القادر سدة (23 عامًا) بعد نقله لمستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، وإصابة 11 آخرين.

في الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة تفوح قضاء الخليل.

واحتتدز جيش الاحتلال عدداً من العائلات خلال اقتحام حارة جابر بمدينة الخليل.

 

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اقتحام في الضفة الغربية

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