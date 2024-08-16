آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 315

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 315 تواليًا حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 40.005 شهداء و92401 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بالقطاع.



في غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 5 شهداء من عائلتي "عبد الواحد" و"الخور" في قصف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وارتقى 6 شهداء وأُصيب عدد من الجرحى بعد قصف صهيوني استهدف منزلاً يعود لعائلة "قديح" بمنطقة الدرج ساحة الشوا بمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قال الدفاع المدني، إن طواقمه نقلت شهيدًا وعددًا من الجرحى جلهم أطفال إثر قصف الاحتلال شقة سكنية بدير البلح وسط قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط مسجد الحسنات و مدارس الأونروا في مخيم النصيرات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عيد في بلوك 9 بمخيم البريج.

في رفح، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق في غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، نسفت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب القطاع.