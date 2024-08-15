"حادثٌ مؤسف".. القسّام تبعث رسالةً لحكومة الاحتلال وأهالي الأسرى "الإسرائيليين" (صورة)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس رسالةً إلى حكومة الاحتلال وأهالي الأسرى "الإسرائيليين"، عقب تغريدة أبو عبيدة، والتي كشف فيها عن نتائج التحقيق حول مقتل أسير "إسرائيلي" على يد حارسه.

وقالت القسام في رسالتها: " حادثٌ مؤسف.. وحشيتكم باتت خطراً داهماً على أسراكم"، مُرفقةً معها عبارة "الوقت ينفد" في إشارة إلى أن الوقت ليس لصالح الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، في ظل مماطلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتعنته في عقد صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الخميس، نتائج التحقيق حول مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر "التليجرام"، إن "المجند المكلف بحراسة أحد أسرى العدو تصرّف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو بغزة.

وأضاف، "أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى،"، مُحمّلًا العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا.