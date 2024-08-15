فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو عبيدة يُعلن نتائج التّحقيق في مقتل أسير "إسرائيلي" على يد حارسه

"حادثٌ مؤسف".. القسّام تبعث رسالةً لحكومة الاحتلال وأهالي الأسرى "الإسرائيليين" (صورة)

حمدان ينفي ادّعاءات بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التّواصل مع رئيس الحركة يحيى السنوار

الصّحة بغزة: 40 شهيدًا و107 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

خبير اقتصادي لـ"فلسطين أون لاين": خفض فيتش لتصنيف الاحتلال مؤشرٌ على العجز المالي وتدهور الثّقة الاقتصادية

على أي طريق ستمشي قيادة منظمة التّحرير؟

حماس: اعتقالات السلطة السياسية وتفكيك عبوات المقاومة في الضّفة تناغمٌ مع الاحتلال

"فَقَد حاستي السّمع والبصر".. التّسعيني الجعبري يروي تفاصيل "قاسية" من مذبحة التّابعين

الصّحة: 632 شهيدًا بالضّفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 أكتوبر

حماس: عدوان الاحتلال في مخيم بلاطة محاولةٌ فاشلة لتصفية الوجود الفلسطيني

"حادثٌ مؤسف".. القسّام تبعث رسالةً لحكومة الاحتلال وأهالي الأسرى "الإسرائيليين" (صورة)

15 اغسطس 2024 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
...

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس رسالةً إلى حكومة الاحتلال وأهالي الأسرى "الإسرائيليين"، عقب تغريدة أبو عبيدة، والتي كشف فيها عن نتائج التحقيق حول مقتل أسير "إسرائيلي" على يد حارسه.

وقالت القسام في رسالتها: " حادثٌ مؤسف.. وحشيتكم باتت خطراً داهماً على أسراكم"، مُرفقةً معها عبارة "الوقت ينفد" في إشارة إلى أن الوقت ليس لصالح الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، في ظل مماطلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتعنته في عقد صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الخميس، نتائج التحقيق حول مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر "التليجرام"، إن "المجند المكلف بحراسة أحد أسرى العدو تصرّف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو  بغزة.

وأضاف، "أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى،"، مُحمّلًا العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا.

 

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة