أبو عبيدة يُعلن نتائج التّحقيق في مقتل أسير "إسرائيلي" على يد حارسه

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، نتائج التحقيق حول مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر "التليجرام"، إن "المجنّد المكلف بحراسة أحد أسرى العدو تصرّف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو بغزة.

وأضاف، "أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى،"، مُحمّلًا العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا.

ويوم الإثنين، أعلن أبو عبيدة، مقتل أسير وإصابة صيب آخرين، في حادثتين منفصلتين قاما بها مجندان من المكلفين بحراسة الأسرى.

وقال أبو عبيدة، في بلاغ عسكري مقتضب، "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة".

وأشار إلى أنه تجري محاولات لإنقاذ حياة الأسيرتين، محملًا وحكومة العدو المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة.