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حماس: اعتقالات السلطة السياسية وتفكيك عبوات المقاومة في الضّفة تناغمٌ مع الاحتلال

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"ضربٌ للنّسيج الوطني"

حماس: اعتقالات السلطة السياسية وتفكيك عبوات المقاومة في الضّفة تناغمٌ مع الاحتلال

15 اغسطس 2024 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن استمرار أجهزة السلطة في الضّفة المحتلة في العمل ضد مقاومة شعبنا، وتصاعد حملاتها لملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات والكمائن المعدة للتصدي للاحتلال خلال توغلاته المتواصلة لمدن وقرى الضفة؛ هو تناغمٌ فج مع الاحتلال الصهيوني، وسياسةٌ مُدانة تضرب صلب نسيجنا الوطني.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "هذه الممارسات غير الوطنية تتعارض مع دور الأجهزة الأمنية المُفتَرَض في حماية شعبنا والدفاع عن المواطنين في مواجهة الاحتلال وإجرامه المستمر، ونحن في ظلال معركة طوفان الأقصى وهذا الوقت التاريخي والمصيري لقضيتنا".

وشددت على أن شعبنا الصامد المقاوم في أمسّ الحاجة لوقف سياسة السلطة في قمعها وملاحقتها وزجها لخيرة أبنائه في السجون ظلماً وبهتاناً، ومنعها الحراك الجماهيري في أن ينفجر غضباً في وجه الاحتلال المجرم. 

ودعت حماس قيادة السلطة وحركة فتح لوقف تغول الأجهزة الأمنية على شعبنا ومقاومينا، والدفع بدلاً عن ذلك بالجهود التي تصب في تحقيق وحدتنا الوطنية ونيل حقوقنا ودحر العدوان عن أرضنا ومقدساتنا.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #أجهزة السلطة الفلسطينية

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