الصّحة: 632 شهيدًا بالضّفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بالضفة الغربية والقدس المحتلة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 632 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة، إن من بين الشهداء 147 طفلًا، و 9 سيدات و7 مسنين، ارتقوا برصاص واعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن استشهاد الشابين وائل بلال شاكر مشة (18 عامًا) و أحمد فراس عبدالله شيخ خليل (20 عامًا)، خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.

ووفقًا للتوزيع الجغرافي للشهداء، فقد استشهد من محافظة جنين 161 مواطنًا، و131 من طولكرم، 70 من نابلس، 66 من الخليل، 58 من رام الله والبيرة، 44 من القدس وضواحيها، 42 من طوباس، 26 من قلقيلية، 18 من بيت لحم، 12 من أريحا والأغوار، و4 شهداء من محافظة سلفيت.