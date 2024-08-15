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إقرار أميركي "إسرائيلي" بفشل استعادة الأسرى في غزة عسكرياً

باراك: نتنياهو أغرق (إسرائيل) مرتين

15 اغسطس 2024 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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الناصرة/ فلسطين اون لاين

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق إيهود باراك، اليوم الخميس، إن بنيامين نتنياهو أغرق التايتانيك (إسرائيل) مرتين، في انتقاد لاذع جديد يستهدف حكومة نتنياهو المتطرفة. 

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن باراك قوله، إن "بنيامين نتنياهو أغرق التايتانيك مرتين، مرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومرة في طريقة إدارة الحرب الأكثر فشلا بالتاريخ".

وأضاف أن نتنياهو يتحرك لخدمة مصالحه السياسية الخاصة، ويعمل على إطالة أمد الحرب على أمل الاحتفاظ بمنصبه.

وتنطلق جولة جديدة لمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى غير المباشرة بين (إسرائيل) وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد حوالي 40 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 8 ألف آخرين، في حين لا يزال أكثر من 10 آلاف من الشهداء تحت الأنقاض وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مفاوضات وقف العدوان

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